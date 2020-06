Unicredit: al via ‘The Italian Way’, road map virtuale per la ripresa

Milano, 16 giu. (Adnkronos) – The Italian Way. Prende il via da oggi una roadmap virtuale sul Made in Italy organizzata da Unicredit con esperti e stakeholder: l’obiettivo è riflettere sugli scenari economici post Covid e sulle strategie per la ripartenza delle eccellenze del territorio. La prima tappa è a Napoli con un focus sulla moda in Italia, mentre domani a Roma si parlerà dell’industria cinematografica. Il 9 luglio da Palermo si parlerà dell’Agrifood italiano, il 13 luglio a Verona si affronterà il tema del sostegno al settore dell’Arredo e del Design, il 14 luglio a Torino si analizzerà il settore del Vino, mentre il 21 luglio a Bologna si parlerà di Meccanica Strumentale e Sostenibilità. Per concludere, il 23 Luglio da Milano si esamineranno le dinamiche del settore Pharma Healthcare.