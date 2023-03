Unicredit aumenta lo stipendio di Orcel: da 2,5 mln a 3,25 mln annui. E altri 6,5 mln legati agli obiettivi

UniCredit ha aumentato la retribuzione del ceo Andrea Orcel del 30%. Uno dei banchieri più pagati d’Europa riceverà una remunerazione fissa di 3,25 milioni quest’anno da 2,5 milioni del 2022. Otterrà inoltre un compenso variabile fino a 6,5 milioni se la banca supererà gli obiettivi del 2023. L’importo sarà invece di 4,25 milioni nel caso in cui Unicredit raggiunga target. E’ quanto scrive Bloomberg in attesa della relazione sulla politica 2023 in materia di remunerazione per l’assemblea del 31 marzo. Unicredit ha versato a Orcel un bonus di 5 milioni per lo scorso anno, portando il suo compenso totale nel 2022 a 7,5 milioni.