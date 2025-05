“Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l’Europa fino a questo momento”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in risposta a una domanda su un possibile intervento di Bruxelles sui paletti imposti col golden power dal Governo a UniCredit per l’offerta pubblica di scambio (Ops) per Banco Bpm.