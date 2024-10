UniCredit-Commerzbank, segnali incoraggianti da Vigilanza Bce

Roma, 2 ott. (askanews) – Nuovo “assist” indiretto dalla Banca centrale europea all’ipotesi di una aggregazione tra l’italiana Unicredit e la tedesca Commerzbank. Stavolta dalla persona più direttamente coinvolta su queste operazioni, la presidente del ramo di vigilanza bancaria, Claudia Buch (peraltro di nazionalità tedesca).

La premessa è che gli esponenti dell’istituzione – come essi stessi sottolineano, ogni qual volta interpellati sul caso – evitano scrupolosamente dichiarazioni pubbliche sulle singoli operazioni, ma parlano piuttosto in termini generali.

Ma anche con queste precisazioni, nelle frasi utilizzate oggi da Buch si può quantomeno ravvisare un atteggiamento non ostile: per favorire il rafforzamento del comparto bancario in Europa “certamente quello che possiamo fare, come autorità di vigilanza, è non metterci di traverso a maggiori integrazioni trans frontaliere”, ha affermato durante una conferenza a Riga, organizzata dalla Banca centrale della Lettonia assieme al centro studi Suerf.

“E quindi abbiamo chiarito nei dettagli come tratteremo le fusioni trans frontaliere, quali standard applicheremo, gli stessi standard delle fusioni nazionali, e qualunque cosa possiamo fare per assicurare che le attività trans frontaliere non vengano limitate, certamente la facciamo”, ha insistito.

In questo primo commento, Buch parlava in termini generali e non si riferiva ad alcuna operazione specifica. Ma ovviamente lo faceva mentre il caso UniCredit-Commerzbank è in primo piano.

Nel mese appena trascorso, con due mosse a sorpresa la banca guidata da Andrea Orcel ha rastrellato il 21% del capitale di Commerzbank, diventandone primo azionista, e ha chiesto alla Vigilanza bancaria Bce l’autorizzazione a salire fino al 29,9%. Orcel ha esplicitamente avvertito che si lascia ogni opzione aperta, quella di restare semplice “investitore”, quella di salire ancora puntando a una aggregazione, oppure anche cedere la quota o parte della stessa.

A Buch è stata rivolta una domanda esplicita sul caso. “Io non commenterò mai in pubblico i casi individuali, ma abbiamo una linea molto chiara su come trattiamo le fusioni trans frontaliere, con gli stessi standard di quelle nazionali e sappiamo – ha aggiunto nella sua risposta – che possono avere effetti benefici su economie di scala e diversificazione, possono anche portare a rischi e, ovviamente, questo è nelle nostre linee guida e valuteremo attentamente”.

Questo dopo le aperture già mostrate dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che era stata ripetutamente interpellata sul caso UniCredit-Commerzbank, l’ultima volta lunedì scorso, durante l’audizione periodica al Parlamento Ue. Le fusioni transforntaliere tra banche in Europa “sono auspicabili”, aveva affermato.

“Le fusioni che creano banche in grado di competere con altre istituzioni internazionali, anche americane o cinesi – ha detto Lagarde – sono auspicabili”. L’istituzione mantiene separate le decisioni sulla politica monetaria da quelle di vigilanza sulle banche. Ma i toni che giungono dai due rami dell’istituzione sono accordati.

Insomma, se a Berlino il governo sembra pronto a preparare barricate, quantomeno a parole, contro Unicredit – creando non poco imbarazzo nelle istituzioni europee, dove si continua a perorare la necessità di completare l’unione bancaria – a Francoforte invece, dove materialmente verrà deciso se autorizzare o no la richiesta del gruppo italiano, la Bce lascia il ponte levatoio abbassato al cavaliere tricolore.