UniCredit, conversione dei derivati in azioni per salire al 20% di Commerzbank

UniCredit sale al 20 per cento del capitale di Commerzbank grazie alla conversione del 10 per cento dei derivati in azioni. L’obiettivo di Andrea Orcel è arrivare al 29 per cento. Si tratta di un cambiamento rispetto ai diritti di voto, dopo il primo ingresso avvenuto a settembre 2024. Da quel momento è stata un’escalation. Orcel aveva avviato gli iter autorizzativi per crescere fino alla soglia del 30 per cento del gruppo di Francoforte. A marzo era arrivato l’ok della Bce e poi quelli dell’Antitrust tedesco e della Bafin. Insieme all’aggiornamento del prospetto su Banco Bpm, Piazza Gae Aulenti ha reso noto che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni, incluse quelle di alcuni Lander tedeschi. Nelle intenzioni di UniCredit c’è di convertire il restante 9 per cento “a tempo debito, raggiungendo circa il 29 per cento dei diritti di voto in Commerzbank“. L’obiettivo è diventare il maggiore azionista di riferimento dell’istituto entro il 2026.