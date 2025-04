Unicredit, da Cdm via libera con prescrizioni ad Ops su Bpm

Roma, 18 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha esercitato la golden power dando via libera con prescrizioni all’Ops di Unicredit su Bpm.

A quanto si apprende, si sarebbe tenuto un vertice di maggioranza prima della riunione del Cdm nel corso del quale Forza Italia avrebbe manifestato perplessità sull’esercizio della golden power da parte del governo sull’operazione.

Il Consiglio dei ministri, si legge in una nota diffusa al termine della riunione a Palazzo Chigi, “ha deliberato di esercitare, a tutela di interessi strategici per la sicurezza nazionale, i poteri speciali nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banco BPM S.p.a. da parte di UniCredit S.p.a”.