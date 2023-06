Unicredit e Avpn: accordo a sostegno della filiera della Pizza napoletana

È un accordo importante quello siglato in questi giorni da UniCredit e da Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana). Una partnership studiata per sostenere le pizzerie affiliate all’associazione e tutta la filiera della pizza napoletana che di fatto stabilisce una serie di condizioni agevolate per l’apertura di nuovi conti correnti, oltre a canoni e commissioni dedicati per i servizi POS.

“Questo accordo è stato fortemente voluto da Avpn al fine di accompagnare e sostenere l’attività e lo sviluppo di tutte le imprese affiliate – dichiara Antonio Pace, Presidente di AVPN – Un’operazione nel solco della nostra attività che da quasi 40 anni, oltre a promuovere e tutelare la pizza napoletana in Italia e nel mondo, si occupa di creare situazioni positive per i nostri associati. I rapporti con le banche sono fondamentali per gli imprenditori e siamo quindi orgogliosi di aver posto le basi per una partnership duratura con una realtà di alto profilo quale UniCredit”.

Diversi i punti che caratterizzano gli accordi. Canone mensile gratuito e azzeramento del costo, per 12 mesi, dei bonifici effettuati tramite canali internet/elettronico; gratuità nella installazione e disinstallazione del terminale ma soprattutto canoni e commissioni con condizioni esclusive per gli affiliati Avpn.

“Siamo molto soddisfatti di aver firmato questo accordo – afferma Stefano Caruso Area Manager Retail Napoli di UniCredit – UniCredit è da sempre vicina alle esigenze delle imprese del settore della ristorazione. La collaborazione con una importante associazione di settore, come Avpn, va proprio in questo senso e conferma la volontà della banca di sostenere le migliori eccellenze enogastronomiche del territorio”.