Unicredit, intesa con Google: nasce Easy Commerce. Vendite online più facili per le piccole e micro imprese

Promuovere lo sviluppo dell’E-Commerce B2C per le Pmi e le Micro imprese italiane che vogliono entrare rapidamente nei mercati digitali: è lo scopo di Easy Commerce, piattaforma nata dalla collaborazione tra UniCredit e Google. Un mercato, quello delle vendite on-line, che presenta ampi spazi di crescita dal momento che solo il 30% delle imprese italiane ha un sito E-Commerce e solo il 10% vende effettivamente online.

“L’E-Commerce in Italia cresce a un tasso annuo del 15% – affermano Andrea Casini e Remo Taricani, Co-Ceos Commercial Banking Italy di UniCredit – ed è diventato un motore della ripresa economica. Sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale rappresenta per le aziende una occasione da cogliere per realizzare un salto di qualità. Da oggi, grazie anche alla nuova collaborazione con Google, UniCredit offre servizi unici nel panorama creditizio italiano per le Pmi italiane e per gli operatori commerciali che vogliono sviluppare il proprio business sui canali B2C, ma anche su quelli B2B grazie alla precedente partnership con Alibaba.com. apUniCredit Easy Commerce è dunque una opportunità unica per allargare i confini delle imprese italiane e per amplificare i canali di vendita dei loro prodotti a tutto il territorio nazionale ed europeo”.