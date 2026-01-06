UniCredit, la partecipazione in Alpha Bank sale quasi al 30%

UniCredit dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni dalla Bce ha esercitato alcuni derivati spostando la propria partecipazione in Alpha Bank dal 10 al 29,8 per cento. Equita ricorda come l’operazione fosse attesa e che “il consolidamento secondo equity method dell’ulteriore 20 per cento in Alpha Bank è atteso avere un impatto sul Cet1 pari a meno 80 punti base, che verrà in parte compensato dall’ottenimento del Danish Compromise sulle attività assicurative (più 60 punti base)”. Al terzo trimestre del 2025 il Cet1 pro-forma di UniCredit era pari al 14,6 per cento. La banca ha inoltre dichiarato in un comunicato stampa che, dopo aver completato la seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, ha raggiunto complessivamente il 2,88 per cento del proprio capitale. Intermonte evidenzia poi come UniCredit abbia ancora una volta confermato il proprio interesse per la tedesca Commerzbank anche se – scrivono gli analisti – “lo spazio di manovra dovrebbe esser molto limitato”.