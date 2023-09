Unicredit migliore banca per l’Innovazione nel digitale dell’Europa occidentale

Unicredit è stata nominata Migliore Banca per l’Innovazione nel Settore Bancario Digitale in Europa occidentale e Migliore Banca Globale per i Pagamenti da The Banker nell’ambito dei programmi di premiazione per l’Innovazione nel Settore Bancario Digitale e le Transazioni Bancarie. La doppia vittoria sottolinea il forte impegno della Banca in questo ambito attraverso il suo piano strategico Unicredit Unlocked, che ha posizionato la trasformazione digitale e i pagamenti come priorità chiave. “Questo premio rappresenta il riconoscimento della nostra coraggiosa strategia, che privilegia una trasformazione progressiva e completa – sia della nostra tecnologia, sia dei nostri processi sottostanti – rispetto a rilasci di prodotti a breve termine”, afferma Giovanni Damiani, Deputy Group Digital and Information Officer di Unicredit, commentando la vittoria nel digitale. “Segna anche un momento di transizione mentre progrediamo verso la tappa successiva della nostra evoluzione digitale, in cui i nostri investimenti fondamentali fungeranno da piattaforma per ottenere il massimo valore da tecnologie interessanti come il cloud, i dati e l’intelligenza artificiale. Non vediamo l’ora di ottenere ulteriori successi in questa prossima fase e siamo entusiasti dei risultati che potremo raggiungere”.