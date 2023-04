Unicredit: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il gruppo bancario ricerca Consulenti Filiale e altre figure in Italia

UniCredit, banca commerciale con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia e in Europa, effettuerà nuove assunzioni riguardanti Consulenti di Filiale, i quali dovranno gestire e sviluppare la relazione con i clienti, proporre i prodotti e i servizi bancari più adatti alle esigenze dei clienti, promuovere l’utilizzo dei canali digitali e collaborare con i colleghi della propria filiale per garantire un servizio di eccellenza; Consulenti in materia Tasse e Operazioni, che dovranno supportare la direzione commerciale nell’impostazione e nella realizzazione delle operazioni, garantire il presidio operativo e contabile delle operazioni e dei processi in ambito societario, curare gli adempimenti fiscali mensili ed annuali e curare le certificazioni fiscali alla clientela; Addetti alle Soluzioni per i Clienti, che dovranno partecipare a progetti e iniziative di business, lavorare insieme a uomini d’affari e strutture, acquisire ampia prospettiva dei processi strategici, ottenere un cambio di passo in termini di efficienza/efficacia dei processi, analizzare i requisiti normativi e i risultati di audit, identificare e implementare le soluzioni. Il gruppo bancario offre anche tante opportunità di tirocinio a giovani Addetti alla Consulenza sui Mercati dei Capitali, che devono avere forte motivazione e voglia di imparare, comprensione dell’informativa finanziaria e aziendale e forti capacità analitiche, i quali dovranno condurre ricerche e analisi, supportare processi, strumenti e applicazioni interni di consulenza sulla valutazione, fornire un supporto quantitativo e analitico continuo,preparare libri di presentazione relativi alla valutazione ed altro. Lavorare in Unicredit vuol dire entrare in una società dove la passione per i servizi bancari e finanziari può trasformarsi in una carriera gratificante, in grado di sviluppare competenze specialistiche e professionali in un contesto in cui l’aggiornamento continuo, la formazione e la solidarietà tra le persone sono valori fondamentali.

Per verificare tutte le posizioni…

