Unicredit nuovo sponsor del Campania Teatro festival. Rassegna al via da domani: 145 eventi in 33 giorni

UniCredit, tra i principali gruppi finanziari europei e banca leader in Italia, è il nuovo sponsor del Campania Teatro Festival, la manifestazione di teatro internazionale che ogni anno si svolge nelle più prestigiose location campane durante i mesi di giugno e luglio. Da questa quindicesima edizione, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio, UniCredit entra infatti a far parte dei partner di prestigio della rassegna organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival e realizzata con il sostegno della Regione Campania.

Il Campania Teatro Festival, che ha in programma 145 eventi in 33 giorni, tornando – dopo l’emergenza sanitaria – anche nei teatri, prenderà il via domani 10 giugno e si concluderà il 12 luglio. Previsti ben 52 debutti assoluti, a cominciare da “La mancanza”, di e con Lina Sastri, lo spettacolo che andrà in scena alle 21 nel Cortile della Reggia del Real Bosco di Capodimonte.

Si arricchisce così di un nuovo e prestigioso sponsor il Campania Teatro Festival, per una virtuosa sinergia all’insegna della multidisciplinarità per legare la ripresa economica e quella culturale. “UniCredit vanta una lunga tradizione a sostegno della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e strumento di dialogo per la circolarizzazione di idee e per la promozione della coesione sociale – spiega Annalisa Areni, Regional Manager per il Sud di UniCredit Italia. Da oggi anche il Campania Teatro Festival entra quindi a far parte delle nostre più prestigiose manifestazioni che, come banca, sosteniamo. La strategia che vogliamo portare avanti è quella di essere un partner per la ripartenza culturale e turistica della Campania, che ha un enorme potenziale da questo punto di vista e non solo. Un intento che per UniCredit si esplica, non soltanto supportando la comunità dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche sostenendo le più importanti iniziative che si realizzano sul territorio”.

Il Campania Teatro Festival Italia favorisce la partecipazione del pubblico attraverso un’oculata politica dei prezzi, che propone un biglietto al prezzo di 8 euro, un ridotto a 5 per gli under 30 e la gratuità per alcune categorie sociali.