UniCredit, Orcel: piano Unlimited può generare più valore di M&A

Milano, 9 feb. (askanews) – “Così come avevamo detto che Unicredit Unlocked può generare molto più valore di qualsiasi M&A, ora, nel nuovo piano, diciamo che UniCredit Unlimited può generare molto più valore di qualsiasi M&A”. Lo ha detto il Ceo Andrea Orcel.

“Tuttavia – ha sottolineato, intervistato da Cnbc – l’Europa ha bisogno di più M&A, soprattutto crossborder e noi abbiamo più opzioni di chiunque altro; siamo presenti in 13 mercati, il che significa 13 mercati di opzioni, e abbiamo due partecipazioni, una in particolare. La nostra visione è esattamente come in passato, abbiamo molto da offrire agli azionisti anche senza di essa. Siamo estremamente disciplinati e non diluiremo i rendimenti dei nostri azionisti concludendo operazioni che non rientrano nei nostri parametri. Tuttavia – ha proseguito -, riteniamo che ci sia molto valore da generare se le banche di altri mercati si uniscono al nostro progetto. Se gli azionisti decideranno di farlo a condizioni vantaggiose per loro, ci muoveremo a pieno ritmo”.

Quella con la greca Alpha, ha detto ancora Orcel, è una “grande partnership, una partnership forte e per ora rimane così”. Infine, alla domanda se si stesse preparando per una potenziale offerta per Commerzbank nel 2027, il Ceo di Unicredit ha risposto: “credo che tutti siamo molto concentrati sulla realizzazione del piano, che è ambizioso, e pensiamo che al momento giusto, se le condizioni saranno giuste, tutto accadrà nel modo giusto. E se non dovesse accadere, abbiamo molto altro da fare”.