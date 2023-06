Unicredit, piano da 10 mld per sostenere le imprese e i consumi delle famiglie

UniCredit lancia una nuova edizione del piano “UniCredit per l’Italia” “a supporto del Paese con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi». L’istituto, in particolare, ha varato «una serie di iniziative finalizzate a dare un concreto sostegno ai consumi di privati e famiglie alle prese con l’inflazione, nonchè a fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori”. Tra le azioni per le famiglie ci sono la «flessibilità nel rimborso dei mutui», la “rateizzazione di acquisti e utenze» e un “bonus da 500 euro su prestiti personali per nuove nascite”. Quanto alle imprese, UniCredit ha stanziato «un plafond da 6 miliardi per nuovi finanziamenti destinati a sostegno delle imprese del settore del turismo, alle eccellenze del Made in Italy e alle imprese operanti nelle Zone economiche speciali italiane». Prevista anche la “moratoria fino a fine anno sulla quota di capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere per tutte le imprese che non abbiano già usufruito di garanzie pubbliche” e l’azzeramento “delle commissioni Pos per gli esercenti con fatturati entro il milione di euro e per le transazioni eseguite nei punti vendita fisici con importi fino a 10 euro”. “Famiglie e imprese italiane hanno dimostrato straordinaria resilienza e adattabilità di fronte alle significative pressioni macroeconomiche, tra cui l’aumento dei tassi e l’alta inflazione – ha commentato l’Ad Andrea Orcel -. Tali straordinarie risposte individuali hanno permesso all’Italia una reazione collettiva più forte del previsto, tanto che la situazione economica degli ultimi mesi è stata migliore di quanto si potesse temere». «Come UniCredit ha sempre fatto, il nostro ruolo è quello di sostenere i clienti e le comunità anche nei momenti più difficili – ha aggiunto -. Continueremo a offrire un aiuto concreto alle famiglie, alle comunità e alle imprese affinché possano accelerare i loro percorsi individuali di crescita e il nostro percorso collettivo verso il successo”.