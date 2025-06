Unicredit protagonista al Saff Festival. Alla Sanità finanza, cultura e società per ridisegnare il Sud del futuro

Dal cuore del Rione Sanità al cuore delle politiche sociali europee: dal 1° al 5 luglio il SàFF (Sanità Film Festival – Social Action Film Festival) accende il Rione Sanità con 50 eventi, 75 film internazionali, masterclass con Netflix, Sky, Prime Video, Fandango. UniCredit è protagonista con 4 sessioni sulla finanza d’impatto e una rete di progetti educativi con Elis, Dedalus, Donk, Save the Children e Lega Vela.

Il festival è promosso da Apogeo Ets Fondazione di Comunità San Gennaro e Upside Production, con il patrocinio del Comune di Napoli-Napoli2500 e il sostegno di Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Fondazione Con il Sud, Fondazione Banco di Napoli, Reale Foundation, Altra Napoli EF, Città della Scienza, Kimbo, Tecma, D-Vision e il supporto strategico di UniCredit.

I progetti sostenuti dall’Istituto di credito

UniCredit non si limita a sponsorizzare ma agisce come infrastruttura sociale per il Terzo Settore, la scuola e le comunità locali. La banca affianca attivamente le reti educative del territorio sostenendo, oltre al festival, una serie di progetti concreti e replicabili:

una piattaforma per la didattica inclusiva, progettata per alunni con disabilità;

una app per segnalare episodi di bullismo in forma anonima

un programma di recupero NEET e reinserimento sociale in collaborazione con le associazioni Elis, Dedalus e Donk, attive rispettivamente nei campi della formazione, mediazione interculturale e creatività urbana

“Fuoriclasse in Movimento” con Save the Children, per combattere l’abbandono scolastico nei contesti fragili

progetti educativi attraverso lo sport e la vela, con la Lega Italiana Vela, per promuovere l’autonomia, la fiducia e la cooperazione tra adolescenti

UniCredit è quindi protagonista con 4 masterclass sulla finanza sociale e sull’innovazione del terzo settore, contribuendo a formare operatori, imprese, enti no profit e giovani imprenditori del Sud con l’obiettivo di trasformare il cinema in motore di rigenerazione culturale, urbana ed economica.

Nell’ambito del festival verranno presentate due applicazioni pilota sviluppate con il supporto UniCredit: una piattaforma per la didattica inclusiva pensata per studenti con disabilità e una app anonima per la prevenzione del bullismo scolastico, entrambe create all’interno di laboratori di co-progettazione che hanno coinvolto docenti, famiglie, sviluppatori ed educatori sociali.

Cinquanta eventi e 29 opere i concorso

Il festival si sviluppa in oltre 50 eventi, 29 opere in concorso, sezioni formative curate con le università campane per sostenere l’economia sociale del Mediterraneo e 35 produzioni internazionali, 6 tavoli di lavoro tematici, 10 masterclass di altissimo livello con i vertici di Netflix, Sky Arte, Prime Video, Paramount+ e Fandango, grazie al progetto Audiovisual Napoli Hub.

Il SàFF si conferma come unico evento in Europa in cui il cinema sociale è co-prodotto dal terzo settore. Tra i protagonisti dell’edizione 2025: Peppe Servillo, Cristina Donadio, Luca Miniero, Antonio Capuano, Edoardo De Angelis, Maurizio De Giovanni, Claudio Gubitosi, e una giuria di altissimo profilo che premia non solo l’estetica, ma l’impatto sociale delle opere.Il gran finale il 5 luglio: premiazione internazionale, Djset closing party e Blue Carpet sulle scale dei Cristallini, per trasformare il quartiere in un set a cielo aperto di cambiamento.

Natali: Il Mezzogiorno può guidare l’innovazione sociale in Europa

“Oggi una banca deve saper leggere i bisogni sociali con lo stesso rigore con cui legge i bilanci – dichiara sostiene Ferdinando Natali, Regional Manager Sud Unicredit -. Con il SàFF e le nostre iniziative – dal microcredito per il Terzo Settore alla scuola digitale inclusiva, dalle app contro il bullismo alla formazione per i NEET – UniCredit sceglie di essere parte attiva della trasformazione. Non ci limitiamo a finanziare: co-progettiamo, formiamo, costruiamo reti. Crediamo che il Sud abbia le risorse per guidare l’innovazione sociale in Europa. Il Rione Sanità, con la sua energia culturale e civile, è il punto da cui ripartire. E noi ci siamo, con responsabilità e visione”.