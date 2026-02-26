UniCredit Start Lab, fa tappa a Bologna la presentazione della call 2026

BOLOGNA (ITALPRESS) – Fa tappa a Bologna il roadshow nazionale per la presentazione della call 2026 di UniCredit Start Lab. Al via, infatti, la nuova edizione del programma di successo dedicato alle migliori start-up e PMI innovative italiane “Tech”. Un’iniziativa che, in 12 anni di attività, ha visto UniCredit valutare circa 9mila progetti imprenditoriali e accompagnare 700 start-up del Paese verso percorsi di crescita.

Palazzo Magnani, storica sede della banca in città, ha ospitato l’iniziativa, organizzata come momento di incontro e di confronto con l’ecosistema dell’innovazione dell’area Centro Nord, che ricomprende Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Un perimetro vivace sul fronte delle giovani aziende, con oltre 2.280 imprese attive, tra Pmi innovative e Start Up che, più in dettaglio, sono 1078 in Emilia-Romagna, 669 in Toscana, 356 nelle Marche e 182 in Umbria (dati Registro PMI Innovative e Startup al gennaio 2026).

“L’innovazione è un pilastro strategico della competitività di questa area – rimarca Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit -. E’ un motore capace di generare nuove opportunità, sviluppare competenze e creare occupazione. UniCredit svolge un ruolo attivo nel rafforzamento di questa leva di crescita. Sostenere i talenti e le realtà ad alto potenziale innovativo significa per noi investire nel futuro del Paese. E’ così che creiamo valore per il territorio e per le comunità in cui operiamo. Lo facciamo in concreto anche con iniziative dedicate, come UniCredit Start Lab, e facilitando il dialogo e la collaborazione tra start up, pmi innovative e il nostro network di imprese corporate clienti. Sinergie in grado di produrre vantaggi concreti. Soprattutto nell’attuale contesto, in cui l’AI segna una forte discontinuità che può tradursi in grandi occasioni per chi ha visione, competenza e coraggio imprenditoriale”.

Nel corso dell’evento di presentazione della call 2026 di UniCredit Start Lab, aperto dai saluti del Regional Manager Andrea Burchi, sono intervenuti Francesca Perrone, Head of ESG & Start Lab Italy UniCredit; e Simone Di Somma, Senior Advisor KPMG e Adjunct Professor Luiss Business School. A seguire, due tavole rotonde con focus sull’AI – moderate da Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs UniCredit; e da Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit – hanno visto confrontarsi Paolo Barbatelli, Corporate Vice President Business & Equity Partner Altea Federation, Augusto Bianchini, Partner Opseed, Silvia Buzzi, Sustainability Manager Gruppo Caviro, Roberto Privitera, Head of Product Lab Aruba; e Giovanni Tardini, CEO Symboolic.

Nell’edizione 2025 di UniCredit Start Lab, cha ha coinvolto oltre 200 partner a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate 640 candidature da parte di start-up e PMI innovative; di queste 108 sono giunte da imprese con sede nel Centro Nord.

Un’area che si distingue per la percentuale di start-up a guida femminile candidate (23%), rispetto al dato Italia (21%). Quella relativa al Digital è la categoria per la quale è pervenuto il maggior numero di progetti (41%, il dato Italia è del 43%), seguita da Impact Innovation (28%) e Innovative Made in Italy (18%), con percentuali superiori alla media nazionale (rispettivamente 21% e 15%). Ciò testimonia il fermento imprenditoriale nell’area Centro Nord sul tema innovazione.

Confermati anche per quest’anno i 5 settori di riferimento per UniCredit Start Lab: Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital (AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale).

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: partecipazione ad attività di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit (oltre cento le iniziative organizzate negli anni scorsi); accesso alla piattaforma internazionale di UniCredit, banca paneuropea leader in 13 Paesi, attraverso la partecipazione a Tech Day internazionali, l’accesso prioritario al Global Startup Program promosso da ICE e a una rete di investitori esteri; piattaforma a impatto composta da iniziative ad hoc per female founders, un verticale di dedicato all’impact innovation e la partecipazione alle diverse tappe degli ESG TECH DAY organizzati da UniCredit; training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici; programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita; premio di 10.000 euro per la prima classificata di ogni categoria.

Le candidature per l’edizione 2026 sono aperte sino al prossimo 25 marzo. Per partecipare o ottenere maggiori informazioni, è possibile inviare una richiesta a: unicreditstartlab@unicredit.eu

