Unicredit Start Lab, parte la call 2023: candidature aperte fino al 18 aprile

Consolidare il trend di crescita delle startup e Pmi innovative mettendo a fattor comune professionalità, competenze ed esperienze. Questo l’obiettivo della decima edizione di Unicredit Start lab, la piattaforma di business e innovazione del gruppo bancario dedicata a startup e Pmi italiane “Tech” ad alto potenziale.

La call 2023 di Unicredit Start lab è aperta fino al 18 aprile. Anche quest’anno saranno 5 i settori di riferimento per Unicredit Start lab.

Il primo riguarda il Clean Tech per l’efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities. Altro settore è Innovative made in Italy: agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0. Terzo settore è Digital: mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale. Poi il Life Science: biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive. Infine, Impact innovation: progetti trasversali agli altri segmenti ma con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità.

Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere alla piattaforma di Start lab che prevede: la partecipazione ad attività sistematiche di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di Unicredit; Corporate partneship con grandi aziende, che si metteranno a disposizione delle migliori startup con il lancio di un progetto pilota, con propri mentor e facility, nonchè con eventuali investimenti diretti; training manageriale avanzato, tramite la Startup academy e workshop tematici; un programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione; l’assegnazione di un gestore Unicredit dedicato al supporto alla crescita; possibilità di collaborazioni e partnership con il gruppo bancario. La prima classificata di ogni categoria si aggiudicherà un riconoscimento di 10.000 euro.