UniCredit: utile 2025 a 10,6 miliardi, ai soci 50 miliardi in 5 anni

Milano, 9 feb. (askanews) – UniCredit chiude il 2025, miglior anno di sempre per la banca, con un utile netto oltre le attese a 10,6 miliardi e lancia il nuovo piano strategico “Unlimited”, con l’obiettivo di un utile di circa 11 miliardi quest’anno e di circa 13 miliardi nel 2028. Nel 2025 la distribuzione totale per gli azionisti è stata pari a 9,5 miliardi, in rialzo del 6%, dei quali 4,75 miliardi in dividendi, con un payout del 50%. Le distribuzioni totali cumulate ai soci sono attese a circa 30 miliardi nei prossimi tre anni e a 50 miliardi nei prossimi cinque anni. Distribuzioni annue aggiuntive saranno valutate di anno in anno sulla base del capitale in eccesso a disposizione.

Nel 2028 il gruppo si aspetta un RoTE superiore al 23% dal 19,2% del 2025. I ricavi netti sono visti ad oltre 25 miliardi nel 2026 e a circa 27,5 miliardi nel 2028, per un Cagr del 5% nel periodo nonostante la riduzione dei proventi da negoziazione e dagli altri oneri/proventi. I ricavi netti nel 2025 sono stati pari a 23,9 miliardi nel 2025, in calo dell’1,4%.

“UniCredit ha conseguito ancora una volta una crescita e una redditività da record nel 2025 raggiungendo 10,6 miliardi di utile netto, in rialzo del 14% rispetto allo scorso anno, ed un RoTE del 19,2%, segnando 20 trimestri consecutivi di crescita redditizia e in grado di generare capitale, e superando le nostre stesse aspettative”, ha sottolineato il Ceo Andrea Orcel. “Questo risultato è stato ottenuto nonostante oneri straordinari per 1,4 miliardi nell’anno, anticipati per rafforzare ulteriormente la traiettoria di medio periodo”.

Completato il piano Unlocked 2021-2025, con UniCredit Unlimited 2026-2030 la banca punta “a continuare a conseguire una proposta di investimento eccellente e ad alzare lo standard spingendo verso un’ulteriore accelerazione e trasformazione, aumentando in modo significativo l’utile netto e conseguendo una solida crescita degli utili e delle distribuzioni nel periodo 2026-28”. La strategia – spiega – “mira ad accelerare la nostra crescita redditizia, guadagnando quote di mercato e ulteriore business dalla nostra base di clienti già in essere, facendo leva sul nostro slancio commerciale senza pari e sui nostri canali di assoluto livello, estraendo valore dalle iniziative già intraprese, potenziate da ulteriori investimenti nella prima linea, da una maggiore connessione tra fabbriche prodotto e rete distributiva, dalla IA e dalla tecnologia”.

“Rimaniamo focalizzati su una esecuzione disciplinata in ogni contesto macroeconomico – ha concluso Orcel – e siamo entusiasti di quello che il futuro ha in serbo per UniCredit, per i nostri investitori, per i nostri clienti, per le nostre persone e per le nostre comunità”.