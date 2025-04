UniCredit: via libera dall’Antitrust tedesco all’acquisizione del 29,9% di Commerzbank

Via libera dell’Antitrust tedesco all’acquisizione del 29,9% di Commerzbank da parte di UniCredit. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell’authority. L’operazione, ha spiegato il presidente Andreas Mundt, ‘rafforzera’ la posizione di mercato di UniCredit nel private e corporate banking in Germania’. Per questo motivo il Bundeskartellamt ha esaminato l’impatto del deal sui mercati interessati, giungendo alla conclusione che ‘altri importanti concorrenti sono attivi in tutti i settori’ e che per questo l’operazione deve essere autorizzata. UniCredit ha una quota potenziale del 28% circa in Commerzbank, di cui il 18,5% tramite derivati.