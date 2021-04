Unidata: soluzioni smart metering in Sicilia con rete Lorawan

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – La rete Lorawan di Unidata sbarca in Sicilia. Dopo aver realizzato in Piemonte due reti Lorawan(r) finalizzate allo Smart Water Metering per due Utility dell’acqua come Smat e Gestione Acqua, Unidata approda a Marsala, confermando la volontà di affermarsi come operatore Lorawan a livello nazionale. In collaborazione con Studio Vinci, azienda locale votata ai servizi condominiali, Unidata ha infatti implementato una soluzione di smart metering dell’acqua che consente non soltanto la lettura dei contatori dotati di modulo radio forniti da Zenner, ma anche il monitoraggio delle vasche di raccolta dell’acqua potabile tramite sensori di livello ad ultrasuoni.