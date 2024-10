ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “In Libano non si è trattato né di errore né di incidente. Abbiamo bisogno di spiegazioni rapide, non c’erano motivazioni militari. Aspetto la verità”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sugli spari contro le basi Unifil in Libano da parte dell’esercito israeliano.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)