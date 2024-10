Unifil, Tajani: attacchi Israele violazione diritto internazionale

Roma, 20 ott. (askanews) – Per quanto riguarda Unifil “sarò molto chiaro con le controparti israeliane: ogni attacco ai soldati della missione deve essere considerato come una grave violazione del diritto internazionale umanitario e della Risoluzione 1701”. Lo ha riferito il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, che domani sarà in missione in Israele e in Palestina.

Una nota della Farnesna precisa che il Ministro chiederà ulteriori assicurazioni per la sicurezza dei contingenti militari impiegati.