Unilever: promettenti test preliminari collutorio contro Sars-CoV-2

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) – Test preliminari di laboratorio condotti da Unilever in laboratori indipendenti negli Usa “hanno confermato che un collutorio dotato di tecnologia a base di cetilpiridinio cloruro (Cpc) riduce del 99,9% la carica virale del Sars-CoV-2, dopo 30 secondi di contatto”. Lo riferisce Unilever in una nota. Il Cpc è una sostanza “ampiamente conosciuta per le sue proprietà antivirali e prevista dalle indicazioni operative del ministero della Salute italiano per le procedure preliminari ai trattamenti odontoiatrici durante l’emergenza Covid-19. I risultati dei test preliminari costituiscono uno sviluppo ulteriore della ricerca Unilever pubblicata sulla piattaforma tematica in ambito biologico bioRxiv”.