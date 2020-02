Unimpresa, allarme coronavirus: Seria minaccia per l’economia italiana

L’emergenza legata al coronavirus “oltre a rappresentare un pericolo per la salute della popolazione italiana, e’ una seria minaccia per l’economia del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. E in una nota avverte: “C’e’ un problema direttamente collegato alle aziende che sono costrette a chiudere temporaneamente e un danno cagionato dall’inevitabile riduzione dei consumi. In entrambi i casi, si tratta di fenomeni che possono crescere esponenzialmente nei prossimi giorni e settimane, se si registreranno nuovi casi di contagio nei territori limitrofi a quelli finora individuati”. “Da parte di tutta Unimpresa la massima solidarieta’ e vicinanza alle persone colpite dal virus e alle loro famiglie. La nostra associazione – conclude – e’ a disposizione delle autorita’ per gestire i problemi legati alle attivita’ imprenditoriali”.