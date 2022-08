Unimpresa lancia l’allarme: Stop ai prestiti alle aziende

Sofferenze ancora in calo didi euro, ma prestiti alle imprese fermi al palo. In altre parole: pulizia dei bilanci daie zero rischi sul versante di nuovi finanziamenti, cresciuti solo dello 0,43 per cento. Con un consequenzialeper le aziende costrette a pagare bollette energetiche particolarmente salate. È la sintesi del primo semestre 2022 delle banche italiane che si potrebbe riversare sull’economia reale, soprattutto sulle attività imprenditoriali. Lo stock di prestiti alle aziende rimane sostanzialmente fermo, passando dadi giugno 2021 adi quest’anno. Sul fronte delle sofferenze si è registrata un’ulteriore riduzione, con l’ammontare crollato da(meno 27 per cento) in 12 mesi. Sono le novità principali che emergono dal rapporto mensile sul credito realizzato dal Centro studi di Unimpresa.