Unimusic:“Prova d’Orchestra” di Federico Fellini nel Cortile delle Statue

Sabato 28 settembre alle ore 19, nel Cortile delle Statue della Federico II (Napoli, Via Paladino 39), si terrà “Prova d’Orchestra”, serata di spettacolo, musica e parole con la Nuova Orchestra Scarlatti e l’attore Franco Iavarone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma del nuovo appuntamento Unimusic 2024, Festival della musica e della cultura per Napoli realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, prevede la proiezione del celebre film di Federico Fellini “Prova d’Orchestra”, che dà il titolo alla serata: una ‘favola’ dove un’inchiesta televisiva, durante una prova d’orchestra, diventa la metafora dell’eterna dialettica tra ordine e libertà, individuo e comunità, persona e società, attraverso una galleria esilarante di situazioni, tic e tipi umani e un inaspettato, clamoroso finale; un’invenzione allegra e disperata del geniale regista romagnolo, aperta a interpretazioni diverse e che a quasi mezzo secolo dalla sua prima uscita nulla ha perso della sua attualità.

La Nuova Orchestra Scarlatti affiancherà il film con musiche di Rota (autore di grandi colonne sonore per Fellini, Visconti, e altri), Hindemith e Mozart (con la partecipazione del coro UnSolCanto), per condividere con la platea le emozioni dell’Orchestra ‘vera’. Prevista anche la testimonianza del celebre attore napoletano Franco Iavarone, uno dei protagonisti del film, e infine uno spazio aperto alle parole del pubblico, moderato dal M.° Gaetano Russo, per scambiare impressioni e riflessioni. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Arci Movie di Napoli. In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà a pochi metri dal Cortile delle Statue, nella Chiesa dei SS Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10).

L’estate musicale della N.O.S. si chiuderà domenica 29 settembre presso l’Orto Botanico di Napoli (Via Foria 223) con la VI Edizione di Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta (ingresso libero): dalle 16.00 alle 18.00 si ripeterà la magia degli spazi dell’Orto trasformati in tanti punti musicali diversi, una sorta di variegato bosco sonoro che confluirà nell’animato concerto finale – Rossini, Schubert, Schumann, Bizet e altro ancora – che vedrà riuniti i giovanissimi musicisti della Scarlatti Junior con la direzione di Giuseppe Galiano, Gaetano Russo, Bruno Persico.