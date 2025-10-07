Unindustria, De Furia: Lazio verso nuove sfide, impegno sia corale

Milano, 7 ott. (askanews) – “Una relazione che ci unisce, intensa e vibrante, capace di dar voce alla passione con cui costruiamo ogni giorno il futuro della nostra regione. Traccia con forza e visione le sfide che ci attendono, chiamandoci a viverle con coraggio e determinazione”. Così Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, è intervenuto a margine dell’Assemblea Generale di Unindustria, sottolineando l’importanza di una visione strategica condivisa per il futuro del Lazio.

Politiche industriali innovative, pianificazione territoriale moderna e integrata, sviluppo delle connessioni interne e rafforzamento dei collegamenti tra le province e i grandi corridoi della mobilità: questi saranno i principali assi strategici su cui si giocherà il rilancio della competitività del territorio.

“Occorre un impegno corale tra istituzioni, imprese e forze sociali – ha aggiunto De Furia – per costruire una regione più attrattiva, sostenibile e connessa, capace di cogliere le opportunità della transizione digitale ed ecologica”.

Durante l’Assemblea sono stati affrontati temi centrali per lo sviluppo economico e produttivo del Lazio, in un momento in cui coesione territoriale e capacità di fare sistema risultano determinanti per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro.