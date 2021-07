Unioncamere, Fiola: La scelta di Andrea Prete è un riconoscimento per il Sud

“Sono particolarmente felice per questo riconoscimento del nostro Sud a livello nazionale, il nuovo Presidente saprà coniugare esperienza e competenza mettendosi a servizio delle imprese del nostro Paese con una particolare sensibilità per le aree del Meridione”. Questo il commento del presidente di Unioncamere Campania e della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, in merito all’elezione di Andrea Prete alla carica di Presidente Nazionale di Unioncamere. “Per noi campani è un fiore all’occhiello. Io l’ho votato appena è partito il suo programma e oggi sono andato a votarlo di persona – ha aggiunto Fiola -. Adesso parlerà con i ministri, con il presidente del Consiglio, sicuramente rivestirà il suo ruolo in rappresentanza di tutte le aziende italiane, ma altrettanto sicuramente non dimenticherà che è un campano. E’ un imprenditore che porta avanti bene la sua azienda, quindi conosce bene quali sono le difficoltà delle imprese al Sud. Quando siederà al tavolo delle trattative con il Governo saprà come porsi, ho grande fiducia nel suo operato”.