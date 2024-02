Unioncamere, uno sportello faciliterà il rilascio dell’autorizzazione unica per la Zes del Mezzogiorno

Uno Sportello digitale che faciliterà il rilascio dell’autorizzazione unica per la Zes unica del Mezzogiorno. Lo realizzerà Unioncamere, per conto della Presidenza del Consiglio dei Mministri. Se ne parla oggi a Lecce, nel corso di un evento promosso dalla Camera di commercio del capoluogo salentino e da Unioncamere, al quale partecipa il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Unioncamere metterà a punto l’infrastruttura unica, che consentirà ai 2.551 Comuni che rientrano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno di interagire in modalità digitale con la struttura di missione presso la presidenza del Consiglio che per legge rilascia l’autorizzazione unica. La Zes unica comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali otto Zone economiche speciali. ”Siamo lieti di contribuire a semplificare la vita delle imprese per attrarre nuove energie produttive nei territori del Mezzogiorno”, ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Si tratta di un risultato particolarmente importante per Unioncamere e per tutte le Camere di Commercio coinvolte in questo fondamentale compito di supporto per la crescita del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno – ha commentato i presidente della Camera di Commercio di Lecce e vice presidente di Unioncamere, Mario Vadrucci – Siamo orgogliosi che questo ulteriore, prestigioso servizio sia stato ufficialmente annunciato a Lecce e impegneremo le nostre strutture per la migliore riuscita di questa collaborazione con il Governo, per la quale ringraziamo il ministro Raffaele Fitto”.