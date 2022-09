Unione ciechi, il presidente si candida con la Lega. Diciotto consiglieri chiedono le sue dimissioni

E’ scontro all’interno dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, tra il presidente nazionale Mario Barbuto e il gruppo consiliare Uniti per l’Unione, composto di 18 consiglieri, che ne ha chiesto ufficialmente le dimissioni. Motivo del contendere, la candidatura del presidente Barbuto alle elezioni politiche del 25 settembre nelle file della Lega. Una situazione, spiegano a 9Colonne dal gruppo consiliare UICI Uniti per l’Unione “che ci mette in forte imbarazzo perché, da associazione apartitica quale siamo, ora veniamo riconosciuti all’interno di un certo ambito politico”. Per questo i 18 consiglieri hanno inoltrato formalmente la richiesta di dimissioni del presidente Barbuto, che “vadano a tutela dell’associazione”. I consiglieri imputano a Barbuto, tra le altre cose, di aver fatto finora campagna elettorale non esclusivamente a titolo personale ma utilizzando come vettore anche l’Unione italiana ciechi e ipovedenti: “Se anche Barbuto ora intendesse specificare che la candidatura è personale – spiegano i firmatari – ormai ci sono i materiali della campagna, gli articoli di giornale, e lo stesso leader della Lega Matteo Salvini continua a sponsorizzare la candidatura parlando dell’associazione”.