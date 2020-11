Unione Consumatori Capri vince il Premio Dona come sede locale dell’anno

di Marco Milano

La delegazione di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori, guidata da Teodorico Boniello, avvocato isolano, ha ricevuto il “Premio Dona 2020 – sede locale dell’anno”. La decisione è stata comunicata direttamente da Massimiliano Dona, presidente della storica associazione di consumatori, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con quasi centocinquanta sedi dislocate in tutto il territorio nazionale. “Un importante riconoscimento che premia la nostra attività per i cittadini capresi – ha dichiarato Teodorico Boniello – troppo spesso penalizzati dall’ insularità nella fruizione di beni e servizi essenziali”. Tra le motivazioni del conferimento alla sede caprese come quella che maggiormente si è contraddistinta sul territorio nazionale anche quella “per la capacità di individuare i problemi della propria comunità mettendo in campo poi tutte le azioni che una sede locale dovrebbe impiegare nel tentativo di risolverli: non offre solo consulenze agli iscritti, ma agisce anche sul piano giudiziario con azioni legali, mobilita i suoi concittadini con petizioni di grande successo, presenta istanze ad ogni livello, dialoga con gli enti locali”. La consegna “virtuale” del Premio, si terrà venerdì 13 novembre in diretta streaming, (dalle ore 9), dagli studi di Sky, trasmesso sui profili Facebook UNConsumatori e sul canale YouTube Unione Nazionale Consumatori. “Dimostra di interpretare al meglio il coinvolgimento dei mass media, strategia che consente, più di ogni altro mezzo – è scritto ancora nelle motivazioni del Premio Dona 2020 assegnato alla sede dei Consumatori di Capri – di denunciare rapidamente le inefficienze, informare una platea di consumatori altrimenti irraggiungibile, ottenere la giusta attenzione delle istituzioni”. L’evento vedrà insieme alla premiazione del comitato locale dell’anno, anche Alec Ross, professore della School of International and Public Affairs, Columbia University ed ex consigliere per l’innovazione di Barack Obama, che riceverà il premio Personalità, mentre all’agenzia “Adnkronos” è stato assegnato il “Premio Dona” per la stampa “per aver fornito un’informazione completa in tempi di pandemia”. Al dibattito dal titolo “What’s Next” interverranno il vice Ministro alla Salute Pierpaolo Silieri, i presidenti dell’ Autorità Stefano Besseghini (energia) e Pasquale Stanzione (privacy) ed il direttore di Sky Italia Giuseppe De Bellis. “Il Premio Dona ai Consumatori di Capri – ha aggiunto Teodorico Boniello delegato isolano – riconosce ancor di più il fatto che nonostante Capri sia un’isola unica e felice nel panorama turistico internazionale, i suoi abitanti, hanno necessità di tutela collettiva, oltre che individuale. Si pensi all’ospedale, ai trasporti ed a troppe situazioni in cui ci si trova al cospetto con gruppi economici oligarchici o monopolisti”.