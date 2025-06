Unione Europea, allarme povertà per i giovani under 30

Nel 2024, il tasso complessivo di persone a rischio di povertà o esclusione sociale per i giovani dell’Unione Europea di età compresa tra 15 e 29 anni era del 24,1 per cento, ovvero 3,1 punti percentuali in più rispetto al tasso della popolazione totale (21 per cento). Lo ha reso noto Eurostat. Esaminando le componenti specifiche, il tasso di rischio di povertà tra i giovani era di 3,0 punti percentuali superiore rispetto alla popolazione generale (19,2 per cento tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni rispetto al 16,2 per cento della popolazione totale). Tuttavia, la percentuale di individui che vivevano in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa era solo di 0,3 punti percentuali superiore tra i giovani (8,2 per cento rispetto al 7,9 per cento della popolazione totale). Nel 2024, il tasso di grave deprivazione materiale e sociale tra i giovani (15-29 anni) nell’UE era del 5,8 per cento. Il tasso era leggermente inferiore rispetto al tasso della popolazione totale (6,4 per cento). Le percentuali più elevate di giovani che hanno dovuto affrontare grave deprivazione materiale e sociale sono state registrate in Bulgaria (17,2 per cento), Romania (14,7 per cento) e Grecia (14,4 per cento). Al contrario, il tasso era inferiore al 3 per cento in 10 paesi dell’Ue: Croazia, Slovenia, Polonia, Estonia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Lettonia, Cipro, Irlanda e Portogallo.