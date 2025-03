Unione europea, sintomi di decadenza

La Storia narra che l’Impero Romano d’Occidente, dopo aver conquistato buona parte di quanto fosse possibile fare nel mondo allora conosciuto, cambiò passo. A metà del terzo secolo dell’era cristiana per lo stesso iniziò un lungo percorso di decadenza che si sarebbe esaurito solo a metà del secondo millennio. È quella l’epoca da cui gli storici iniziano a usare l’espressione Medio Evo. Il periodo che lo precedette iniziò a essere definito già molto tempo fa Basso Impero. Tale modo di qualificarlo vale ancora oggi per quella realtà geopolitica, per buona parte anche socio economica, conosciuta nel mondo come Europa Unita. Con buona approssimazione ciò è dovuto al fatto che i primi anni del terzo millennio stanno rivelando all’interno di essa, con frequenza sempre maggiore, comportamenti analoghi a quelli di circa due millenni orsono. Una sorta di filo rosso li tiene insieme e può essere intravista nella nuvolaglia di dissolutezza da cui la sua popolazione, dove più e dove meno, è avvolta. È doveroso precisare che quanto fin qui riportato deve essere riferito soprattutto all’Italia, anche perché Roma, all’epoca del Basso Impero, ne era capitale. Oggi riveste ancora quel ruolo, anche se solo di un paese che fu tra i primi, con la redazione del Manifesto di Ventotene, a dichiararsi favorevole alla realizzazione di una Casa Comune che ospitasse i vari paesi del Vecchio Continente. Era necessario che si smorzassero i combattimenti per poter avere la conoscenza precisa di come gli stessi si sarebbero configurati alla fine della guerra, dopo che le connotazioni di ciascuno di essi fossero state formalizzate definitivamente. Tanto perchè ciascuno di essi, durante il conflitto, aveva assunto strada facendo diverse connotazioni. Della positività di tale atteggiamento è prova concreta l’esistenza e l’operatività consolidate della Ue, anche se quella costruzione non è ancora completa. Con l’aggiunta di un particolare dolente, però, che è quello dei “mores dissoluti”, in una sola parola il malgoverno, che proprio in tempi recenti, ha alzato il tiro nei palazzi di Bruxelles. Esso fu la causa della fine dell’Impero Romano, quello primigenio, che fino a un certo punto della sua esistenza aveva operato così bene da indurre le popolazioni che ne erano rimaste al margine a accettare che Roma fosse considerata “caput mundi”, Capitale del Mondo. Per rimanere con la mente ancora rivolta all’agire con saggezza dei Cives Romani dell’epoca, è noto che una parte degli stessi credeva fermamente che le cose ripetute si arricchissero così di elementi positivi e, pertanto, sentenziavano “repetita juvant”. Nel villaggio è accettato senza riserve che quanti prima costruiscono e, a stretto giro, demoliscono una qualsiasi opera, non perdono mai tempo, in quanto la seconda volta, quando la ricostruiranno, eviteranno la ripetizione degli errori commessi durante l’esecuzione dell prima. È chiaro che quanto è stato appena scritto non può essere adattato così com’è, sull’argomento riportato nelle righe scritte innanzi.