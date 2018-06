Unione Industriali Napoli, allarme sicurezza: incontro con il prefetto

Il presidente di Unione Industriali Vito Grassi, accompagnato dal direttore generale Michele Lignola, si è incontrato oggi con il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, al quale ha vivamente chiesto di promuovere nel breve termine una riunione con i rappresentanti delle categorie produttive della città.

L’obiettivo è realizzare un momento di ascolto su un tema, la sicurezza, di notevole rilevanza per il turismo, per l’attività economica in generale, per la stessa qualità della vita dei cittadini.

Il Prefetto, con grande sensibilità e partecipazione, ha prontamente accolto la richiesta, annunciando il proposito di convocare nei prossimi giorni le forze produttive per approfondire insieme la situazione e ipotizzare azioni da intraprendere.