Unione Industriali Napoli, come prevenire gli incendi e gestire le emergenze: c’è il seminario

Corsi di formazione base e di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione Emergenze. Si terranno all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli) nella giornata di giovedì 10 marzo 2020. L’attività formativa nella giornata del 10 marzo si articolerà nel modo seguente:

Il corso di aggiornamento Rischio Basso durata 2 ore si terrà dalle 11.00 alle 13.00.

Il corso di aggiornamento Rischio Medio durata 5 ore si terrà dalle 11,00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Il corso base Rischio Basso durata 4 ore si terrà dalle 9.00 alle 13.00.

Il corso base Rischio Medio durata 8 ore si terrà dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00.

Al termine, verrà rilasciato attestato di frequenza con verifica apprendimento.

Il costo di iscrizione di un partecipante, dipendente di Aziende non associate, per il corso di aggiornamento – Rischio Basso di 2 ore è pari a 70 euro più Iva. Per le Aziende associate all’Unione Industriali e in regola con i contributi associativi al 31.12.2019, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è pari a 50 euro più Iva.

Il costo di iscrizione di un partecipante, dipendente di Aziende non associate, per il corso di aggiornamento – Rischio Medio di 5 ore è pari a 150 euro più Iva Per le Aziende associate all’Unione Industriali e in regola con i contributi associativi al 31.12.2019, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è invece pari a 100 euro più Iva. Il costo di iscrizione di un partecipante, dipendente di Aziende non associate, per il corso base Rischio Basso di 4 ore è pari a 130 euro più Iva. Per le Aziende associate all’Unione Industriali ed in regola con i contributi associativi al 31.12.2019, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è pari a 90 euro più Iva. Il costo di iscrizione di un partecipante, dipendente di Aziende non associate, per il corso base Rischio Medio di 8 ore è pari a 210 euro più Iva. Per le Aziende associate all’Unione Industriali ed in regola con i contributi associativi al 31.12.2019, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è pari a 160 euro più Iva.

I suddetti corsi possono essere finanziati da Fondimpresa.

Uniservizi srl è disponibile a supportare le Aziende per l’iter amministrativo finalizzato alla richiesta di finanziamento, secondo ulteriori eventuali condizioni tariffarie, da concordare.