Unione Industriali Napoli, Connext rilancia: tre giornate per oltre 400 b2b

Nel solco dell’importante iniziativa nazionale Connext, organizzata da Confindustria lo scorso febbraio a Milano, Connext Napoli ha dato vita al primo dei momenti di partenariato industriale a livello territoriale.

Dopo il grande successo del 4 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli – 512 aziende profilate, 120 b2b realizzati e più di 1.000 richiesti – riapre la piattaforma Marketplace!

Viste le numerosissime richieste pervenute, si svolgeranno presso l’Unione Industriali Napoli 3 giornate per oltre 400 b2b

Martedì 16, Mercoledì 17 e Giovedì 18 luglio 2019

Ore 10.00-13.00 – 15.00-18.00

Connext Napoli è un network digitale che mette in contatto le imprese attraverso la piattaforma di Marketplace online. Un luogo virtuale di scambio e di business, una vetrina permanente dove le imprese possono interagire tra loro, creare le agende B2B, programmare incontri per consolidare i legami tra piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali del territorio, provenienti dai più diversi settori della manifattura e dei servizi.

La partecipazione a Connext Napoli è gratuita e dà diritto anche all’inserimento nel marketplace nazionale e alla partecipazione a tutte le relative attività.

Connext Napoli nasce dalla volontà di valorizzare le eccellenze del proprio territorio. Dalla consapevolezza che il tessuto imprenditoriale trova la propria linfa vitale nel confronto e nell’interazione tra le persone, prima ancora che tra le aziende. Dal coraggio di abbracciare le sfide dell’era digitale facendo rete.

Connext riparte da Napoli, rinnovando l’impegno di Unione Industriali Napoli e Confindustria nella creazione di momenti di dialogo orizzontali e verticali, che coinvolgano imprenditori, big player e start-up, creando un collettore di idee e progetti, una vetrina digitale ed un luogo di networking e di business.

L’Unione Industriali Napoli è da sempre impegnata a rafforzare il tessuto imprenditoriale con azioni concrete che coinvolgono la base associativa. Nell’epoca della digitalizzazione e dell’Industria 4.0 è necessario realizzare momenti di incontro che puntino a rinsaldare i rapporti tra impresa, finanza e istituzioni. Solo dal confronto tra gli attori protagonisti dell’incalzante rivoluzione, può emergere un quadro chiaro delle sfide da affrontare e delle opportunità da cogliere.

In un’ottica di inclusività ed accessibilità, Connext Napoli individua due driver di sviluppo che costituiscono le lenti attraverso le quali guardare al domani del tessuto imprenditoriale del nostro territorio.

Prodotti: il territorio che crea valore.

Servizi: motore dello sviluppo.

L’Unione Industriali Napoli si è fatta apripista nell’adottare il format “Connext” per valorizzare il proprio territorio e alimentare il proprio tessuto imprenditoriale creando un momento di dialogo tra gli imprenditori campani e il sistema confindustriale nazionale.

Per registrarsi: http://napoli.connext.confindustria.it