Unione Industriali Napoli, continua la collaborazione con Mattel: premiata la città più amichevole d’Italia

La città di Napoli verrà “gemellata” con l’isola di Sodor, la terra immaginaria del Trenino Thomas, la serie prescolare che insegna ai bambini l’importanza dell’amicizia. Napoli, infatti, si è attestata come la città più “amichevole” d’Italia secondo i risultati della ricerca basata sul nuovo “indice dell’amicizia” studiato dal Trenino Thomas!

“L’indice dell’amicizia” del Trenino Thomas è il punto d’arrivo di uno studio compiuto su 2 mila adulti in tutto il paese, il cui scopo è quello di classificare le città in base alla cordialità dei residenti, con domande su gentilezza, solidarietà e supporto. Secondo lo studio, subito dopo Napoli, Catania e Milano hanno entrambe sfiorato di poco il primo posto posizionandosi seconde, e anche Roma si è distinta arrivando in terza posizione.

A supporto del gemellaggio si ripropone la collaborazione tra Unione Industriali Napoli e Mattel, già avviata nel 2019 in occasione di una giornata di educational dedicata alle scuole elementari. Anche in questa occasione l’Unione Industriali Napoli, nella persona della vice presidente alla Responsabilità Sociale Anna Del Sorbo, ha sposato con entusiasmo il progetto e si sta già attivamente lavorando con l’obiettivo di far giungere sul territorio, attraverso i bambini, i valori di cui si fa ambasciatore il Trenino Thomas. L’Unione Industriali Napoli contribuirà alla promozione del progetto con l’inizio del nuovo anno scolastico.