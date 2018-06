Unione Industriali Napoli, domani il focus su tecnologie quantistiche ed economia

Una round-table dedicata alle tecnologie quantistiche e al loro impatto dirompente sull’economia e sull’industria. L’evento è denominato “QTs – Quantum Technologies: verso una nuova rivoluzione industriale. Riflessioni e strumenti a confronto per ricerca, formazione e finanza. Buone pratiche”. Avrà luogo domani, mercoledì 27 giugno alle ore 14.00, presso la sede di Unione Industriali a Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri 58 – Napoli).

Continua così il percorso sul trasferimento tecnologico (Itt – Innovation & Technology Transfer) promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori, presieduto da Vittorio Ciotola e organizzato dal tavolo di lavoro “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, coordinato da Alessia Guarnaccia. L’iniziativa rientra nelle attività del “Campania Digital Innovation Hub”.

L’incontro ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e diffondere i temi legati alle Quantum Tech, agevolando l’interazione e il confronto tra Centri di ricerca, Università, Imprese, Istituzioni e rappresentanti del settore finanziario sui vari argomenti in oggetto, per individuare e condividere percorsi, iniziative e opportunità utili al consolidamento delle QTs.

In particolare il riferimento è alla Flagship su questo ‘topic’, lanciata dalla Commissione Europea nell’ambito di Horizon 2020, che costituisce una grande opportunità per le imprese anche piccole, micro e nuove.

Le Tecnologie Quantistiche costituiscono un campo fortemente interdisciplinare, che negli ultimi anni ha avuto un larghissimo e rapido sviluppo per le sue ampie ricadute tecnologiche in moltissimi settori.

La cosiddetta “seconda rivoluzione quantistica” promette di superare l’impatto che la prima, con l’invenzione del transistor, del personal computer e del laser, ha già avuto sulla società.

Queste tematiche saranno approfondite nel corso della round table, introdotta da: Vito Grassi, Presidente di Unione Industriali Napoli; Luca Moschini, Past Vice President con delega allo Sviluppo Manifatturiero, Innovazione, Ricerca e Competitività di Unione Industriali Napoli; Sergio De Luca, Direttore Generale “Campania Digital Innovation Hub. Per il Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, sono previsti i contributi del Presidente Vittorio Ciotola e di Alessia Guarnaccia, Consigliere con delega a Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Per il Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli è previsto l’intervento di Marco de Angelis, Consigliere con delega all’Innovazione.

Sono previsti, inoltre, i seguenti interventi sui temi della ricerca, imprese, finanza e rapporto con le istituzioni: Massimo Inguscio, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche; Giovanni Miano, Consigliere di Amministrazione – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Davide Calonico, Inrim – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica; Giuseppe Bianco, Direttore del Centro di Geodesia Spaziale di Matera – Asi Agenzia Spaziale Italiana; Francesco Palmieri, Dipartimento di Informatica – Università degli Studi di Salerno e Cini – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica; Paolo De Natale, Direttore Ino Istituto Nazionale di Ottica, National Quantum Coordinator; Francesco Tafuri, Dipartimento di Fisica E. Pancini, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Coordinatore Dottorato “Quantum Technologies”; Guido Chiaretti, Director of New Technologies, divisione Dma – Stmicroelectronics Spa; Federico Mattei, Innovation and Technical Leader – Ibm Italia Spa; Giacomo Corvisieri, Head of Collaborative Research Projects – Italtel Spa; Crescenzo Coppola, Responsabile Sales Private & Public Sicilia, Calabria – Tim Spa; Oleg Mukhanov, Managing Director Seeqc Srl; Gabriele Todesca, Head of Division, Mandate Management Equity European Investment Fund; Luigi Gallo, Responsabile Area Innovazione e Competitività, Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa; Maria Cristina Raffone, Si Impresa, Azienda Speciale della Cciaa di Napoli, Coordinatore Consorzio Bridgeconomies_2 Enterprise Europe Network; Maria Grazia Falciatore, Vice Capo di Gabinetto, Responsabile Programmazione Unitaria della Regione Campania; Giampiero Pepe, Dipartimento di Fisica E. Pancini, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Responsabile Cnr – Spin Napoli.

Chiuderà i lavori Valeria Fascione, Assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania.

La moderazione della round-table sarà affidata a Marco Magheri, Vice segretario generale Associazione italiana di comunicazione pubblica e istituzionale.

Nel corso della round-table verrà presentato un documento di proposta alle istituzioni.