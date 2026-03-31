Unione industriali Napoli, ecco la squadra del presidente designato Vittorio Genna

Il Consiglio generale di Unione Industriali Napoli ha approvato, con oltre l’88% dei voti favorevoli, il programma 2026-2030 e la squadra presentata dal presidente designato Vittorio Genna (Ala Spa, conserverà le deleghe per Economia del mare, Credito, Zes, Politiche energetiche, Ambiente). La squadra sarà così formata: Alessandro Di Ruocco (Rdr Spa Società Benefit) vice presidente Education, Capitale Umano, Ricerca e Sviluppo; Marilù Faraone Mennella (Sekhmet Investimenti Srl) vice presidente Economia e Competitività; Gabriele Fasano (Stampa Spa) VP Rapporti interni; Luigi Giamundo (Hismos Srl) VP Reti di Impresa e Territorio; Antonio Liotti (Leonardo Spa) VP Relazioni Industriali; Gaetano Torrente (La Torrente Srl) VP Tutela e valorizzazione tradizioni produttive e marchi territoriali, Rapporti con le associazioni di categoria. A questa squadra si aggiungono i due vice Presidenti di diritto, che mantengono le stesse deleghe del precedente biennio: Antonio Amato (Presidente del Gruppo Giovani) Start Up, Passaggio generazionale, Politiche per i giovani, Decoro, Made in Naples, Iniziative sociali; Guido Bourelly (presidente del Gruppo Piccola Industria) Coesione e marketing, Legalità, Relazioni funzionali con la Pa. Il presidente designato Vittorio Genna ha anche anticipato l’intenzione di attribuire deleghe specifiche. Le prime due indicate sono per: Maurizio Manfellotto, delegato alla Gestione economica e patrimoniale; Giovanni Severino, delegato alla Sanità; Due infine gli special advisor del Consiglio di presidenza: Nicola Arnone e Antonio D’Amato. A conclusione del suo intervento Genna ha anche anticipato ai membri del Consiglio generale che alla prossima Assemblea pubblica, prevista nei primi giorni di maggio, parteciperà il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.