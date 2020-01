Unione Industriali Napoli, energia pulita per il nuovo mercato elettrico

“Il pacchetto energia pulita: l’evoluzione del mercato elettrico”, è il titolo del convegno in programma giovedì 23 gennaio 2020 con inizio alle ore 10.00 a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58 Napoli).

Con il Clean Energy Package, approvato a maggio 2019, l’Europa ha avviato un insieme di indirizzi di politica energetica che porteranno a un profondo mutamento strutturale del mercato elettrico europeo.

Il nuovo puzzle del mercato elettrico obbligherà gli utenti industriali a un cambiamento radicale delle prassi commerciali e anche i consumatori, organizzati in consorzi all’interno del sistema Confindustria, sono destinati a cambiare la forma organizzativa e i servizi.

In questa fase di cambiamento assistiamo a un aumento del gap informativo tra gli operatori del settore e i consumatori industriali ancora poco reattivi ai cambiamenti in atto.

Nel Sistema Associativo di Confindustria è emersa una forte esigenza di approfondimento per ricondurre le Direttive e i Regolamenti del nuovo pacchetto a un quadro di sintesi organica e avviare un percorso di adattamento alle mutate regole di mercato che saranno implementate dal 1° gennaio 2021.

L’incontro di giovedì 23 è promosso da Unione Industriali Napoli e Sistemi Formativi Confindustria, con il supporto di 4.Manager. Aprirà i lavori il Vice Presidente delegato per l’Ambiente e l’Energia di Unione Industriali Napoli, Vincenzo Napolitano. Seguiranno gli interventi di: Massimo Beccarello, Vice Direttore Politiche Industriali Confindustria (“Introduzione al Pacchetto Energia Pulita”, “Il nuovo Market Design Elettrico: Direttiva e Regolamento); Andrea Andreuzzi, Politiche Industriali Confindustria (“La nuova Direttiva per uno sviluppo efficiente delle Fonti Rinnovabili”); Elena Bruni, Politiche Industriali Confindustria (“L’efficienza energetica nell’edilizia e nell’industria alla luce delle nuove direttive”); Alessio Cipullo, Affari Europei e Ufficio Studi Elettricità Futura e Michele Pizzolato, Responsabile Affari Regolatori Eni Gas e Luce (“Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e i nuovi modelli di business nel mercato elettrico”); Daniele Forni, Fire (“Soluzioni per l’Efficienza energetica”); Maddalena Cerreto, Integrazione Mercati Terna (“Market Design Elettrico: lo stato delle riforme in Italia”).