Unione Industriali Napoli, “Gestire Finanza d’Impresa”: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione su Gestione della Finanza d’impresa promosso da Unione Industriali Napoli, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Formazione. Il corso è dedicato alle imprese associate, articolato in sette moduli, e partirà martedì 23 novembre 2021. Il termine di scadenza per iscriversi è fissato per venerdì 5 novembre.

Il corso ha l’obiettivo di rendere sempre più consapevole l’impresa delle dinamiche economiche e finanziarie, presidiarne l’equilibrio, costruire piani finanziari sostenibili, soprattutto nel periodo post-covid. Il corso aiuterà a rispondere ad alcune domande: come si gestisce efficacemente la relazione Banca-Impresa? Quali informazioni ne aiutano il rapporto? Cosa si intende per “sostenibilità” del debito nell’accesso al credito? Quali sono le fonti finanziarie più appropriate?

E’ possibile iscriversi e scaricare la brochure del corso al seguente link: https://www.intesasanpaoloformazione.it/progetti/gestione-della-finanza-dimpresa/.