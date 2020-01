Unione Industriali Napoli, Grassi a “Spazio Imprese”: Costruiamo un nuovo modello di sviluppo sostenibile

“Siamo fortemente impegnati per la costruzione e la messa in pratica di un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi su leve quali l’innovazione e l’internazionalizzazione, che punti alla crescita dimensionale delle imprese per assicurare loro la massa critica necessaria a competere su uno scenario globale, anche grazie alla presenza di nuovi profili professionali qualificati”. Così il presidente dell’Unione Industriali Napoli Vito Grassi, in occasione del primo incontro napoletano di “Spazio Imprese” organizzato questo pomeriggio da Cassa Depositi e prestiti presso la sede di Palazzo Partanna. “Anche le imprese devono fare la loro parte – aggiunge Grassi -. Siamo impegnati come sistema confindustriale a costruire percorsi di crescita della cultura finanziaria e favorire così l’accesso alle opportunità disponibili.”