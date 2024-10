Unione Industriali Napoli, Jannotti Pecci a CasaCorriere: Industria importante per favorire condizioni di vita adeguate

“La democrazia viene garantita se il sistema sociale è un sistema sociale equilibrato e dove prevalgono valori positivi e soprattutto dove vi sono condizioni di vita accettabili. Per fare questo occorre un sistema produttivo e quindi un sistema industriale in grado di dare risposte adeguate, di non eccedere né nella direzione di un mercato che diventa l’unico punto di riferimento, ma neanche verso economie stataliste, come quelle che caratterizzano alcune realtà in cui appunto, manca la democrazia”. Lo ha detto Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, intervenendo a margine degli incontri di CasaCorriere. “Da questo punto di vista – ha aggiunto Jannotti Pecci – il sistema produttivo, l’industria possono svolgere un grande ruolo proprio per favorire condizioni di vita ai cittadini adeguate, perché è quando c’è insoddisfazione, quando le tensioni sociali arrivano a livelli eccessivi che o si sente il bisogno dell’uomo forte, oppure si va verso altre forme che democratiche non sono”.