Unione Industriali Napoli, Jannotti Pecci sulla riforma costituzionale: La governabilità è un fatto serio

“Il tema della governabilità è un fatto serio. La stabilità è un elemento non estraneo all’economia del Paese”. Lo ha detto Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione industriali di Napoli, in occasione del convegno “Sud, identità e futuro” in corso alla Fondazione Banco Napoli, parlando della riforma costituzionale approvata in Consiglio dei ministri. Il leader degli industriali partenopei ha aggiunto: “Auspichiamo che le forze di opposizione dialoghino e non ne facciano solo una questione di bandiera”.