Unione Industriali Napoli, la nocciola di Giffoni Igp protagonista a Palazzo Partanna

Giovedì 20 settembre alle ore 10,30 la Nocciola di Giffoni Igp sarà protagonista di un evento presso la sede dell’Unione Industriali Napoli in Palazzo Partanna, piazza dei Martiri 58.

Un momento di promozione e divulgazione, per uno dei prodotti tipici campani tra i più trasversali nel campo dell’alimentazione, grazie alle sue caratteristiche organolettiche, che è anche un grande motore per l’industria agroalimentare con importanti ricadute sul tessuto economico-sociale dell’intero territorio.

Alla conferenza stampa, introdotta da Giovanni Sannino, Presidente della Sezione Industria Alimentare dell’Unione Industriali Napoli e dal Presidente del Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni Igp, Gerardo Alfani, faranno seguito gli interventi dei rappresentanti della Regione Campania e del mondo della ricerca universitaria, oltre che del mondo dell’industria direttamente impegnati nella lavorazione del prodotto.

Un momento per conoscere le attività del Consorzio, i vantaggi connessi al consumo della Nocciola di Giffoni Igp, per fare il punto sulle tendenze del mercato, le conoscenze scientifiche e tecnologiche alla base dell’identificazione della produzione di qualità, la sicurezza del prodotto e il relativo sistema dei controlli previsti.

Al termine della conferenza stampa si terrà uno showcooking a cura di Salvatore Varriale, maestro pasticcere dell’omonima pasticceria napoletana, che della lavorazione di materie prime certificate e controllate ha fatto un marchio di fabbrica che contribuisce a garantire e determinare l’unicità dei sapori e la genuinità di ogni dolce.

All’incontro, promosso dal Consorzio di Tutela della Nocciola di Giffoni Igp, nell’ambito delle attività previste dalla misura 3.2.1. del Psr 2014-2020 della Regione Campania di cui il Consorzio è beneficiario, parteciperanno anche rappresentanze studentesche provenienti da alcuni istituti alberghieri del territorio.

