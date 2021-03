Unione Industriali Napoli, Manfellotto: Dalla Camera di Commercio un contributo per l’economia del territorio

“Si tratta di un primo passo importante per l’auspicato rilancio di un’azione istituzionale a sostegno del territorio. I prossimi bandi della Camera di Commercio possono fornire un contributo per affrontare l’emergenza economica, ingigantita dalla pandemia, a Napoli e nella sua area metropolitana. Crediamo che il ruolo dell’ente camerale sia rilevante, specie in una fase delicatissima come quella che stiamo attraversando, cittadini e imprese”. A dichiararlo è Maurizio Manfellotto, presidente di Unione Industriali Napoli. Per Manfellotto “è importante sia utilizzare per il meglio le risorse disponibili, sia ricercare punti di convergenza per rappresentare le istanze dell’impresa napoletana presso i tavoli istituzionali e le altre forze sociali. Dobbiamo saper esprimere una visione dello sviluppo del territorio che metta a fattor comune spirito d’impresa, tradizione artigianale e made in Naples, università e centri della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Promuovere la cultura del mercato e fare marketing territoriale, creando le condizioni di attrattività per l’investimento in nuove iniziative e per il consolidamento delle realtà preesistenti. Per conseguire l’obiettivo, è necessaria la coesione tra gli operatori economici e le istituzioni locali”.