Unione Industriali Napoli, “Meeting the future”: confronto a San Giovanni con i ministri Patuanelli e Manfredi

“Meeting The Future. Città e Imprese nella Società digitale”. È questo il titolo dell’evento in programma martedì 11 febbraio presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, in corso Protopisani 70 Napoli, con inizio alle ore 9.15.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Città e Imprese nella Società digitale”, avviato dal Gruppo Tecnico Innovazione e Trasformazione Digitale dell’Unione Industriali Napoli, coordinato dall’Ad di Hitachi Rail Italy Maurizio Manfellotto. Si articolerà in tre sessioni tematiche: 1. E-Health, 2. Sicurezza, Cultura e Turismo e 3. Smart Mobility.

Dopo i saluti del presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, e del Rettore Università degli Studi di Napoli «Federico II», Arturo De Vivo, introdurrà i lavori Maurizio Manfellotto, vice presidente Unione Industriali Napoli, Amministratore delegato Hitachi Rail Italy.

Seguiranno gli interventi di: Alberto Mattiello, futurologo e imprenditore; Andrea D’Acunto, partner di Ey – Mediterranean Public Sector Leader; Vittorio Biondi, direttore Politiche Industriali e Competitività del Territorio Assolombarda; Alberto Sanna, director Center for Advanced Technology in Health & Well Being Ospedale San Raffaele; Sergio Pillon, vas representative at European Public Health Alliance (Epha) Digital Health Working Group; Roberto D’Attili, digital director Global Client Partner Rare Disease & Hospital BUs, Pfizer; Paolo Giulierini, direttore Mann; Fabio Viola, game designer e founder di “TuoMuseo”; Leonardo Massa, country manager Italia Msc Crociere; Maurizio Manfellotto, vice presidente Unione Industriali Napoli e amministratore delegato Hitachi Rail Italy; Renato Mazzoncini, docente di Mobility Infrastructure and Services Politecnico di Milano, già amministratore delegato Ferrovie dello Stato; Barbara Covili, general manager Italia Free Now; Elio Catania, presidente Gruppo Tecnico Crescita Digitale delle Imprese Confindustria; Luigi Nicolais, presidente Campania Dih; Stefano Patuanelli, ministro per lo Sviluppo Economico; Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca. Modererà i lavori: David Parenzo.

In occasione dell’evento, Stmicroelectronics e l’Università Federico II di Napoli presenteranno, rispettivamente, 3 progetti innovativi Scuola-Impresa e 3 progetti universitari distintisi nelle tre tematiche.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO