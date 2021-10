Unione Industriali Napoli, nuovi strumenti per il business oltre confine

“Nuovi strumenti di supporto Simest a valere sui Fondi Pnrr”. E’ questo il tema del webinar in programma martedì 19 ottobre con inizio alle ore 15.00. L’iniziativa si svolgerà in presenza e da remoto ed è promossa da Unione Industriali Napoli e Simest spa. Il prossimo 28 ottobre, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riapre il fondo 394, gestito da Simest. Saranno attivate nuove linee di finanziamento a tasso agevolato e fondo perduto con condizioni promozionali dedicate alle imprese del Sud a vocazione internazionale. Il webinar, che ha lo scopo di approfondire tali misure, sarà introdotto da Giancarlo Schisano, Vice Presidente Unione Industriali Napoli all’Internazionalizzazione e ai Rapporti con le multinazionali, e da Anna Del Sorbo, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli. Sono inoltre in programma gli interventi di Francesco Tilli, Chief external relations officer Simest spa, e di Marco Comella, Account Area Sud Equity origination Simest spa.

Per informazioni: internazionalizzazione@unindustria.na.it