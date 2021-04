Unione Industriali Napoli, “Passaggio generazionale e crescita aziendale”: l’8 aprile webinar dei Gi

“Cfo Agenda Napoli – Passaggio generazionale e crescita aziendale”. E’ questo il tema del webinar in programma giovedì 8 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, in collaborazione con Ey.

Dopo i saluti e l’introduzione dei lavori del presidente di Unione Industriali Napoli Maurizio Manfellotto e del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Uin Alessandro Di Ruocco, sono in programma gli interventi tecnici di Guido Corbetta, cattedra Aidaf-Ey, Università Bocconi, Mariangela Affinita, executive director, Gruppo Sapa, Michele Costa, Cfo Gruppo Proma, Manuela Soncini head of wealth planning Unicredit.

Seguirà un confronto con la base associativa moderato da Flavia De Maio, consigliere Gruppo Giovani Imprenditori Uin con delega al Business Family. Interverranno Gabriele Del Sorbo, amministratore delegato Idal Group scarl; Luigi Marulo, direttore generale Cmo srl. Concluderà i lavori Antonio Cennamo, consigliere Giovani Imprenditori Uin.

Il webinar è il primo incontro del ciclo “Cfo Agenda Napoli”, realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Ey.