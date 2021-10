Unione Industriali Napoli, percorso formativo sulla Gestione della Finanza d’Impresa: lunedì la presentazione

Unione Industriali Napoli ed Intesa Sanpaolo promuovono un Percorso Formativo sulla “Gestione della finanza d’impresa”, dedicato alle imprese associate, articolato in sette moduli, che partirà il prossimo novembre. Il corso ha l’obiettivo di rendere sempre più consapevole l’impresa delle dinamiche economiche e finanziarie, presidiarne l’equilibrio, costruire piani finanziari sostenibili, soprattutto nel periodo post-covid. Il corso aiuterà a rispondere ad alcune domande: come si gestisce efficacemente la relazione Banca-Impresa? Quali informazioni ne aiutano il rapporto? Cosa si intende per “sostenibilità” del debito nell’accesso al credito? Quali sono le fonti finanziarie più appropriate?

Un webinar informativo per presentare il corso si terrà lunedì 11 ottobre alle 16.30. Interverranno fra gli altri Anna Del Sorbo vice presidente con delega al Credito e Finanza di Unione Industriali Napoli, Eugenio Caniglia direttore Area Imprese Napoli e Provincia Intesa Sanpaolo, Michele Blasi di Intesa Sanpaolo Formazione.

Per ulteriori informazioni: credito@unindustria.na.it.